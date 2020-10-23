محمد بن مسعود - الدمام - أكد أهمية إنجاز المشاريع وفق المعايير المعتمدة تفقد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، سير العمل في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير . وعقد الوزير اجتماعاً خلال الزيارة بالمدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير ومساعديه وعدد من مديري الإدارات ، استعرض خلاله المشاريع المُنجزة والمشاريع الجاري تنفيذها بصحة عسير. وأكد "الربيعة" أهمية إنجاز جميع المشاريع وفق المعايير المعتمدة الذي من شأنه الإسهام في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمنطقة .

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442 06:00 PM أكد أهمية إنجاز المشاريع وفق المعايير المعتمدة Advertisements "الربيعة" يتفقد سير العمل في "صحة عسير" "الربيعة" يتفقد سير العمل في "صحة عسير" تفقد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، سير العمل في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير . وعقد الوزير اجتماعاً خلال الزيارة بالمدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير ومساعديه وعدد من مديري الإدارات ، استعرض خلاله المشاريع المُنجزة والمشاريع الجاري تنفيذها بصحة عسير. وأكد "الربيعة" أهمية إنجاز جميع المشاريع وفق المعايير المعتمدة الذي من شأنه الإسهام في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمنطقة .

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المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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