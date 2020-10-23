، شاهد.. "جامعة أم القرى" تستقبل رئيسها الجديد "آل مذهب" ،

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استقبلت جامعة أم القرى رئيسها الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، أمس الخميس؛ حيث كان في استقباله وكلاء الجامعة وعمداء الكليات، وعدد من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، وذلك بمكتبه بالمدينة الجامعية بالعابدية.
وثمن رئيس الجامعة ثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله - كما نوه بثقة وتوجيهات وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ونائبه للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري، الرامية إلى توفير بيئة تعليمية وبحثية وإدارية تتوافق مع سياسات واستراتيجيات نظام الجامعات الجديد.
واستمع "آل مذهب" خلال اجتماعه بقيادات الجامعة، إلى موجز عن استراتيجية الجامعة وأهدافها ورؤيتها المستقبلية التي تتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.
وقام رئيس الجامعة بجولة تفقدية في قاعة الملك سعود للاطمئنان على سير اختبارات الطلاب، والاطلاع على الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كوفيد-19"؛ حيث استمع لاستفسارات وطلبات الطلبة فيما يخص شؤونهم الأكاديمية.
وهنأ وكلاء الجامعة وعمداء الكليات الدكتور معدي آل مذهب، بمناسبة صدور القرار السامي الكريم بتعيينه رئيساً للجامعة، متمنين له التوفيق والنجاح لخدمة الجامعة والارتقاء بها إلى مصاف أرقى الجامعات.
23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442 05:55 PM
اجتمع بالقيادات واستمع لموجز الاستراتيجية والرؤية المستقبليةشاهد.. "جامعة أم القرى" تستقبل رئيسها الجديد "آل مذهب"
استقبلت جامعة أم القرى رئيسها الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، أمس الخميس؛ حيث كان في استقباله وكلاء الجامعة وعمداء الكليات، وعدد من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، وذلك بمكتبه بالمدينة الجامعية بالعابدية.
وثمن رئيس الجامعة ثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله - كما نوه بثقة وتوجيهات وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ونائبه للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري، الرامية إلى توفير بيئة تعليمية وبحثية وإدارية تتوافق مع سياسات واستراتيجيات نظام الجامعات الجديد.
واستمع "آل مذهب" خلال اجتماعه بقيادات الجامعة، إلى موجز عن استراتيجية الجامعة وأهدافها ورؤيتها المستقبلية التي تتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.
وقام رئيس الجامعة بجولة تفقدية في قاعة الملك سعود للاطمئنان على سير اختبارات الطلاب، والاطلاع على الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كوفيد-19"؛ حيث استمع لاستفسارات وطلبات الطلبة فيما يخص شؤونهم الأكاديمية.
وهنأ وكلاء الجامعة وعمداء الكليات الدكتور معدي آل مذهب، بمناسبة صدور القرار السامي الكريم بتعيينه رئيساً للجامعة، متمنين له التوفيق والنجاح لخدمة الجامعة والارتقاء بها إلى مصاف أرقى الجامعات.
، شاهد.. "جامعة أم القرى" تستقبل رئيسها الجديد "آل مذهب" ،
المصدر : الخليج 365
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