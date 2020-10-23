شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة اعتراض وتدمير طائرتين حوثيتين أُطلقتا باتجاه المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثّق مقطع فيديو، لحظة اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإيرانيه باتجاه المملكة اليوم الجمعة؛ لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المناطق الجنوبية من المملكة.

وصرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت اليوم (الجمعة)، من اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين حوثيتين أُطلقتا باتجاه المملكة.

ميدانياً، قُتل وأصيب مسلحون من مليشيا الحوثي الإيرانية في قصف مدفعي شنه الجيش اليمني في منطقة مران بمحافظة صعدة، معقل المتمردين المدعومين من إيران.

كما أعلنت قوات الجيش اليمني، عن إسقاط طائرة استطلاع تابعة للميليشيات الحوثية، في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.