شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية: بطاقة العائلة تُجدد في حالة واحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن سجل الأسرة "بطاقة العائلة" يتم تجديدها في حالة واحدة.

وأوضحت الأحوال المدنية أن سجل الأسرة "بطاقة العائلة" لا يوجد لها تاريخ انتهاء، وأنه يتم تجديدها فقط عند حدوث واقعة على السجل المدني الخاص.

جاء ذلك ردّاً على مواطن ارسل استفسار بشأن طريقة تجديد بطاقة العائلة.