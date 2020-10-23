شكرا لمتابعة خبر عن بريطاني عاش 20 عاما في الرياض يؤكد: المملكة بلد الحرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):روى مقيم بريطاني تجربته في الإقامة بالرياض طوال عشرين عاما ، مؤكدا أن المملكة بلد الأمن والأمان والحرية.
وقال البريطاني عبدالرحمن عافية: "قضيت حوالي 190 ألف ساعة في المملكة أي أكثر من 20 عاما من حياتي ، لم يسبق أن كنت ضحية لاي جريمة ولم اتعرض لاي إهانة أو اعتداء أو سرقة
وتابع: " زوجتي وأطفالي عندما يخرجون من المنزل لم أشعر بأي قلق، ولم يتعرضوا لاي مضايقات أو اعتداء "..
وأضاف أن المملكة شهدت تطورات كثيرة في جميع المجالات ، مشيرا إلي أن أصدقائه في بريطانيا يثنون دائما على الإنجازات التي شهدتها المملكة علي مدار السنوات.
وعن جانب الأمن والأمان أكد المقيم البريطاني:" أجد هذا الأمر فريد من نوعه ، مع كامل حبي وتقديري لوطني الا أنني لم أجد ذلك القدر من الأمان الا في المملكة"، مضيفا أن والديه زاروا المملكة منذ عامين واثنوا عليها كثيرا لما وجوده من راحة وامان وتطور دائم.
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