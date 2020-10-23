شكرا لمتابعة خبر عن القوات البحرية الملكية تضبط كمية كبيرة من مخدر الميثامفيتامين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): ضبطت قوة الواجب المختلطة 150 التابعة للقوات البحرية الملكية شحنة كبيرة من مخدر الميثامفيتامين المعروفة بـ"كريستال ميث". ضبطت قوة الواجب المختلطة 150 التابعة للقوات البحرية الملكية شحنة كبيرة من مخدر الميثامفيتامين المعروفة بـ"كريستال ميث". وبلغت الكميات التي تم ضبطها أكثر من 450 كيلوغراما، بقيمة تقدر بأكثر من 100 مليون دولار. الجدير بالذكر أن ضبط هذه الشحنة تعد أنجح عملية لمكافحة الميثامفيتامين في تاريخ القوات البحرية المختلطة 150.

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