شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من "الصحة" بشأن تاريخ انتهاء صلاحية الأدوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت وزارة الصحة، موقف المستفيد حال ذُكر في تاريخ الصلاحية المدون على علبة الدواء الشهر فقط دون تحديد يوم معين.
وأوضح حساب "الصحة 937"، أنه يمكن للمستخدم في هذه الحالة استخدام الدواء حتى آخر يوم من الشهر المذكور.
وفي سياق آخر، كشفت وزارة الصحة اليوم الجمعة، عن تسجيل (383) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (344.157) حالة، كما سُجلت (397) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (330.578) حالة.
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