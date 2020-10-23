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العثور على الفتاة المفقودة بحي الشوقية بمكة المكرمة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أسفرت أعمال البحث عن الفتاة المفقودة بحي الشوقية في مكة المكرمة في العثور عليها.

وكانت الفتاة قد خرجت قبل يومين لشراء بعض المستلزمات من البقالة إلا أنها اختفت بعد ذلك.

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وأعلنت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدّسة أنه تم العثور على الفتاة يوم أمس، وهي بصحة جيدة.

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