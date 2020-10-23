العثور على الفتاة المفقودة بحي الشوقية بمكة المكرمة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أسفرت أعمال البحث عن الفتاة المفقودة بحي الشوقية في مكة المكرمة في العثور عليها.
وكانت الفتاة قد خرجت قبل يومين لشراء بعض المستلزمات من البقالة إلا أنها اختفت بعد ذلك.
وأعلنت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدّسة أنه تم العثور على الفتاة يوم أمس، وهي بصحة جيدة.
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