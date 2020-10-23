شكرا لمتابعة خبر عن العثور على الفتاة المفقودة بحي الشوقية بمكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أسفرت أعمال البحث عن الفتاة المفقودة بحي الشوقية في مكة المكرمة في العثور عليها.

وكانت الفتاة قد خرجت قبل يومين لشراء بعض المستلزمات من البقالة إلا أنها اختفت بعد ذلك.

Advertisements

وأعلنت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدّسة أنه تم العثور على الفتاة يوم أمس، وهي بصحة جيدة.

أقرأ أيضا