"المرور " يسيطر على ثور بعد هروبه وتجوله على طرق بريدة

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الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى): شهدت مدينة بريدة صباح اليوم الجمعة هروب ثور تجول في بعض الأحياء ووصل إلى الطرق السريعة . شهدت مدينة بريدة صباح اليوم الجمعة هروب ثور تجول في بعض الأحياء ووصل إلى الطرق السريعة . وتدخل مرور منطقة القصيم فور ورود بلاغ للأمانة بثور يتجول على الطرق ، وتمكن رجال المرور من السيطرة عليه . وأحدث الثور حالة من الفوضى وتلفيات ببعض المركبات وسط خشية وقوع حواث حتى تم الإمساك به .

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