شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 205 طن علف مخالف للإشتراطات وإغلاق المنشأة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نفذت هيئة الغذاء والدواء حملة تفتيشية على بعض المخازن في الرياض للتأكد من سلامة المنتجات . نفذت هيئة الغذاء والدواء حملة تفتيشية على بعض المخازن في الرياض للتأكد من سلامة المنتجات . وأسفرت الحملة عن إغلاق منشأة في الرياض لتخزينها منتجات علفية دون تطبيق اشتراطات التخزين اللازمة . كما ضبط الهيئة 205 طن من المنتجات المخالفة وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المالك. Advertisements

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