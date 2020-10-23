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شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أول ظهور للعريفين المصابين أثناء إخماد حريق تنومة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):زار مدير عام الدفاع المدني، البطلين العريف خالد جابر الشهري والعريف سلمان صالح العمري، بالمستشفى بعد تعرضهما لإصابة أثناء عمليات إخماد حريق جبل غلامة شمال عسير.
وأعلن الدفاع المدني، اليوم الجمعة، السيطرة على الحريق الذي استمر ليومين، والذي شاركت في إخماده طائرات تابعة لأرامكو، وفرق تطوعية أخرى.
وأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، البدء في خطة عاجلة لإعادة تأهيل الغابات المتأثرة من الحريق، إذ يعكف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي على إعداد خطة لإعادة تأهيل الغابات المتأثرة.
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