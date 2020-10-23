شكرا لمتابعة خبر عن "المرور" يُعلق على فيديو لقائد مركبة تخطى الرصيف رغم قُرب مخرج الدوران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

نشرت الإدارة العامة للمرور، مقطع فيديو، لقائد مركبة تخطى الرصيف وخالف التنظيمات السير؛ على الرغم من قُرب مخرج الدوران.

وعلّقت إدارة المرور، على الفيديو، قائلة: "مخرج الدوران على بعد أمتار قليلة، إلا أن قائد المركبة تخطى الرصيف وخالف تنظيمات السير على الطرق، فعرَّض نفسه للخطر والعقوبة".

وكانت الإدارة، قد أهابت بضرورة التقيّد بإشارات رجال الأمن اليدوية لأنه يساهم في تسهيل الحركة المرورية، وسلامة قائدي المركبات على الطريق.