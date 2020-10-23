شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. سبب تسمية مسجد الجن بمكة المكرمة بهذا الاسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف مدير مركز تاريخ مكة المكرمة، فواز بن على، عن سبب تسمية مسجد الجن بمكة المكرمة بهذا الاسم، وكذلك تسميته بمسجد الحرس.

وأوضح أن كتب التاريخ أرجعت سبب تسميته بمسجد الجن، إلى أن الصحابة في يوم من الأيام ظلوا يبحثون لفترة طويلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مضيفا أنهم وجدوه بالقرب من مكان المسجد، وعندما سألوا النبي عن سبب اختفائه قال إنه كان مع الجن لتعريفهم بأمور الدين، لذلك سمي المسجد بمسجد الجن.

ونوه بأن المسجد شهد في عهد الدولة الأموية اجتماع فرق الحرس أمامه، ليتم توزيعهم بعد ذلك على نواحي مختلفة في مكة لذلك سمي بمسجد الحرس.