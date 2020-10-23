عبر التوجّه إلى أقرب مركز صحي..
أوصى وزير الصحة توفيق الربيعة بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية، عن طريق التوجّه إلى أقرب مركز صحي.
وأكد الربيعة في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» اليوم الجمعة: «التطعيم آمن وفعال- بإذن الله- وأثبت كفاءته لسنين طويلة في كل دول العالم».
وكانت وزارة الصحة حددت عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، الفئات الأكثر احتياجا للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.
وأوضحت وزارة الصحة أن الفئات الأكثر احتياجا للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية هم: «كبار السن، والمصابون بنقص المناعة، والمصابون بأمراض مزمنة، والحوامل، والأطفال، والعاملون في القطاع الصحي».
وأكدت وزارة الصحة أن هذه الفئات هي الأكثر تأثرًا بمضاعفات الإنفلونزا الموسمية، لذلك يجب عليهم التطعيم ضد هذا النوع من الإنفلونزا.
وكانت وزارة الصحة، أعلنت توافر تطعيم الإنفلونزا الموسمية في المراكز الصحية، داعية المواطنين إلى أخذه للوقاية خلال موسم الشتاء المقبل.
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كانت هذه تفاصيل خبر تنويه مهم من وزير الصحة بخصوص تطعيم الإنفلونزا الموسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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