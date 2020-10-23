الوزير الراجحي يوافق على تأسيس جمعية «نساء المستقبل الأهلية»

وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي على تأسيس «جمعية نساء المستقبل الأهلية»، لتسهم ضمن مؤسسات المجتمع المدني في رفع وتنويع النشاطات التنموية في القطاع الثالث بالمملكة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي توفر مساحة مهمة للقطاع غير الربحي والعمل التطوعي ليكون من أهم ركائز الناتج الوطني.

وأطلقت الجمعية رؤيتها وشعارها الدائم تمكين المرأة تنمية مستدامة إيمانًا من مؤسسي الجمعية لأهمية تمكين وتنمية وتعزيز وتوعية المرأة لتواكب أهداف رؤية المملكة وحيث إن رسالتها أتت لدعم مشاركة المرأة في قيادة المستقبل الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمملكة من خلال الاستثمار بالعقل البشري.

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وركزت أهداف الجمعية على أربعة مسارات تنموية لتمكين المرأة لسوق العمل وتنمية المهارات الشخصية ولتعزيز ثقافة العمل وريادة الأعمال للمرأة وتنمية قدراتها المهنية والحياتية.

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