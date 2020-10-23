بالفيديو.. لحظة العثور على مفقودة «شوقية مكة» على شاطئ بجدة

حصلت «عاجل» على فيديو يوثق لحظة العثور على فتاة شوقية مكة المفقودة، في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر أن خال الفتاة وجدها على شاطئ مدينة جدة.

وأشارت المصادر إلى أن مفقودة شوقية مكة بصحة جيدة، موضحة أن والدي الفتاة منفصلين منذ نحو ١٦ عامًا، وأنها تعيش في كنف عائلتها لوالدتها.

وكانت والدة المفقودة «رؤى» المعروفة بـ«مفقودة الشوقية بمكة» كشفت لـ«عاجل» في وقت سابق، عن ملابسات اختفائها، مؤكدةً أن ابنتها لا تعاني من أي أمراض نفسية أو عضوية.

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وذكرت والدة الفتاة، أن ابنتها خرجت يوم الأربعاء الماضي، للبقالة القريبة من منزلها بمكة المكرمة ومنذ خروجها لم تعد.

وأشارت إلى أن ابنتها لا تعاني أمراضًا نفسية أو عضوية، وهي تدرس بالصف الثاني الثانوي، وأنها المتوسطة بين أخوتها.

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