حريق تنومة.. الفريق العمرو يطمئن على مصابين في عملية الإطفاء

اطمأن المدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، اليوم الجمعة، على صحة رجلي إطفاء من الدفاع المدني أصيبا خلال مشاركتهما في إخماد حريق تنومة.

وذكر الدفاع المدني (عبر تويتر)، أن المدير العام للدفاع المدني اطمأن على صحة العريف خالد جابر الشهري والعريف سلمان صالح العمري، نتيجة تعرضهما لإصابة أثناء عمليات إخماد حريق جبل غلامة في تنومة.

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ووصل أمس الخميس، المدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، إلى غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير؛ لمتابعة حريق جبل تنومة؛ وذلك بناءً على توجيه من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

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