قوات التحالف تسقط ثاني طائرة حوثية مفخخة قبل وصولها حدود السعودية

نجحت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في إسقاط طائرة مفخخة ثانية، اليوم الجمعة، أطلقتها ميليشيات الحوثي، كانت في طريقها إلى المملكة، وفقًا للعربية.

وكان المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، قد صرَّح صباح اليوم، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمَّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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