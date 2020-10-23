ضبط قائد مركبة بـ«سلاح ومخدرات» برفقة امرأتين ومواطنين في عسير

تمكنت شرطة منطقة عسير من القبض على قائد مركبة كان يحمل سلاحًا غير مرخص، وكان برفقته رجلان وامرأتان.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد محمد الدباش، إن دوريات الأمن لاحظت قائد مركبة يحمل سلاحًا بأحد أحياء مدينة أبها، وعند طلب توقفه لاذ بالفرار.

وأضاف أن دوريات الأمن تابعته، وتسبب أثناءها في الاصطدام عمدًا بعدد من المركبات، وقد تم إيقاف المركبة والقبض على قائدها

Advertisements

وأشار المقدم الدباش، إلى أن المتهم مواطن في العقد الثالث من العمر، ويرافقه مواطنان وامرأتان، وبتفتيش المركبة ضبط بداخلها سلاح من نوع مسدس غير مرخص وقطعة حشيش مخدر، وجرى إيقافهم جميعًا واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

اقرأ أيضا:

شرطة عسير تطيح بمقيم يمني قتل مواطنًا غدرًا في الحرجة

القبض على مواطن ثلاثيني يستدرج الأطفال عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي للتحرش بهم

