مدني ميسان يخمد حريقًا نشب بقرية مهرة.. ولا إصابات

في أحد المدرجات الزراعية..

أخمد مدني ميسان حريقًا نشب في أعشاب وحشائش وبعض الأشجار في أحد المدرجات الزراعية بقرية مهرة. وأكد الحساب الرسمي للدفاع المدني السعودي عبر «تويتر»، اليوم الجمعة أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات. اقرأ أيضا: حريق تنومة.. تراجع النيران.. وتوقعات بإخمادها خلال ساعات

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