بالفيديو.. «المرور السعودي»: مخالفة تعرِّض صاحبها للخطر.. والعقوبة

تخالف تنظيمات السير على الطرق
أوضح المرور السعودي، أن مخالفة تخطي الرصيف تعرض صاحبها للخطر والعقوبة، مشيرًا إلى أنها تخالف تنظيمات السير على الطرق.
ونشر الحساب الرسمي للمرور عبر موقع «تويتر» مقطع فيديو لإحدى السيارات التي تتخطى الرصيف وعلق قائلًا: «مخرج الدوران على بعد أمتار قليلة، إلا أن قائد المركبة تخطى الرصيف وخالف تنظيمات السير على الطرق، فعرَّض نفسه للخطر والعقوبة».
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