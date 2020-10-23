بالفيديو.. «المرور السعودي»: مخالفة تعرِّض صاحبها للخطر.. والعقوبة

أوضح المرور السعودي، أن مخالفة تخطي الرصيف تعرض صاحبها للخطر والعقوبة، مشيرًا إلى أنها تخالف تنظيمات السير على الطرق.

ونشر الحساب الرسمي للمرور عبر موقع «تويتر» مقطع فيديو لإحدى السيارات التي تتخطى الرصيف وعلق قائلًا: «مخرج الدوران على بعد أمتار قليلة، إلا أن قائد المركبة تخطى الرصيف وخالف تنظيمات السير على الطرق، فعرَّض نفسه للخطر والعقوبة».

Advertisements

اقرأ أيضًا:

المرور: الالتزام بالإشارة الضوئية يعد مخالفة في هذه الحالة

المرور يوضح غرامة «التفحيط بالمركبة» في الطرق العامة