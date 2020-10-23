مخالفات إجراءات كورونا.. وزارة الداخلية تجدد التذكير بالعقوبة

طالبت باستشعار المسؤولية والتقيد بالاحترازات
جددت وزارة الداخلية التذكير بالعقوبات المقررة على تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بكورونا، كعدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.
وبينت الوزارة، من خلال فيديوجراف نشرته عبر تويتر، أن مخالفي الإجراءات الاحترازية الصادرة بتاريخ 6 شوال 1441هـ، يعاقبون بغرامة مالية قدرها (1000) ريال، عند ارتكابهم المخالفات التالية:
أولًا– عدم استخدام الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم.
ثانيًا– عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.
ثالثًا– رفض قياس درجة الحرارة، عند دخول القطاعين العام والخاص.
رابعًا– عدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة حرارة الجسم عن 38 درجة مئوية.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه تتم مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال وملاك المنشآت، استشعار المسؤولية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة بهذا الشأن.
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