دخول ألماني مفاجئ في مزاد نادي الصقور السعودي

زار وفد ألماني، مساء الخميس، مزاد نادي الصقور السعودي، المُقام على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز في مَلهم شمال مدينة الرياض، خلال المدة من 3 أكتوبر حتى 15 نوفمبر المقبل، من أجل الوقوف على جانب مبهر من إرث المملكة الثقافي.

وحرص الزوار الألمان من المقيمين في المملكة، على التعرف عن قُرب عن أنواع الصقور ومواصفاتها، بعد أن حضروا فعاليات اليوم العاشر في المزاد، الذي شهد بيع 3 صقور، بقيمة إجمالية بلغت ٢٨٧ ألف ريال.

واعترف دومينيك مانديل –وهو مقيم ألماني في المملكة– أن ما شاهده في مزاد النادي السعودي فاق التوقعات، مؤكدًا أن المزاد تجربة جديرة بالزيارة، من أجل التعرف على إرث السعوديين الثقافي، والاستمتاع بمشاهدة الصقور.

وأوضح مانديل أن هواية الصيد بالصقور لها جمهور كبير في ألمانيا ودول أوروبية، لكن السعودية تحتضن فعاليات تعد الأضخم على مستوى العالم في مجال الصقور، وتحظى تلك الرياضة باهتمام واسع من القيادة في المملكة.

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وختم الزائر الألماني تصريحاته بتأكيد ع حماسته لزيارة مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في دورته الثالثة، الذي ينطلق في ٢٨ نوفمبر المقبل، ويتضمن مسابقتي الملواح والمزاين، معبرًا عن رغبته في مشاهدة هذا الطائر «الصقر» الذي يقطع مسافة سباق ٤٠٠ متر بأقصى سرعة.

ونجح نادي الصقور السعودي في تنظيم الحدث الذي انطلق في أوائل شهر أكتوبر الجاري، بدرجة عالية، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية بصرامة؛ حفاظًا على سلامة الحضور من منظمين ومشاركين وحضور.

ويهدف المزاد إلى دعم الاستثمار في مجال الصقور بالمملكة، وتطوير مزاداتها، والارتقاء بمستوى أدائها، وتنظيم آلية بيع وشراء الصقور، وتعزيز هواية الصيد بها، ودعم المهتمين بها، ويستهدف مُلَّاك ومُنظِّمي مزادات الصقور، والصقارين من المملكة ودول الخليج العربي، وكبار الشخصيات ورجال الأعمال المهتمين بالصقور، وأفراد المجتمع.

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