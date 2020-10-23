ثور هارب يتجول في طرق بريدة.. ودوريات المرور تتدخل

تدخل مرور منطقة القصيم، للسيطرة على ثور هارب، كان يتجول في أحياء شرق مدينة بريدة.

وذكر مغردون على مواقع التواصل، أن الحادث وقع صباح اليوم الجمعة، وأن دوريات من مرور منطقة القصيم باشرت حالة هروب الثور، وذلك عقب ورود بلاغ لأمانة منطقة القصيم.

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وأوضح مغردون أنه تم رصد الثور الهارب وهو يتجول على الطرقات السريعة وفي أحياء شرق مدينة بريدة محدثًا تلفيات ببعض المركبات، وتم في النهاية الإمساك بالثور.

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