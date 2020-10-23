توجيه مهم من وزير الصحة السعودي بشأن تطعيم الإنفلونزا الموسمية

أصدر الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة السعودي، اليوم الجمعة، توجيها مهما بشأن تطعيم الإنفلونزا الموسمية.

ووجه الربيعة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية، عن طريق التوجه إلى أقرب مركز صحي.

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وقال وزير الصحة السعودي، إن "التطعيم آمن وفعال- بإذن الله- وأثبت كفاءته لسنين طويلة في كل دول العالم".

يشار إلى أن وزارة الصحة حددت الفئات الأكثر احتياجا للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، مشيرة إلى أن هذه الفئات هم "كبار السن، والمصابون بنقص المناعة، والمصابون بأمراض مزمنة، والحوامل، والأطفال، والعاملون في القطاع الصحي".

وأوضحت الوزارة أن هذه الفئات هي الأكثر تأثرا بمضاعفات الإنفلونزا الموسمية، لذلك يجب عليهم التطعيم ضد هذا النوع من الإنفلونزا.

ولفتت الوزارة إلى توافر تطعيم الإنفلونزا الموسمية في المراكز الصحية، داعية المواطنين إلى أخذه للوقاية خلال موسم الشتاء المقبل.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد اللطيف آل الشيخ، وجه أمس، خطباء الجوامع في المملكة، تضمين خطبة الجمعة اليوم، أهمية أخذ لقاح الإنفلونزا.

وبحسب موقع "عاجل" السعودي، فقد ذكرت وزارة الشؤون الإسلامية، عبر حسابها على "تويتر"، أن الوزير آل الشيخ وجه خطباء الجوامع أن تتضمن خطبة الجمعة "حث الناس على أهمية أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية".