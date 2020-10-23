السيطرة على حريق تنومة من جهتين

أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد بأنه تمت السيطرة على حريق تنومة من الجهتين الجنوبية والغربية مع وجود بؤر متفرقة للحريق في الجهة الشرقية ومازالت الجهود مستمرة لإخمادها .

وقد شاركت طائرات الرش من شركة أرامكو صباح اليوم بإخماد الحريق على المساحات التي شكلت صعوبة في الوصول إليها والتي تمثل 20 % بالتنسيق مع القيادة الميدانية للدفاع المدني وغرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير والجهات المشاركة وتساند طائرات الرش هذه الفرق الميدانية وسيارات الإطفاء ومعدات الإنقاذ ولا تزال المعلومات الرسمية من إدارة الدفاع المدني بأنه تم إخماد 70% من حريق جبل غلامه شمال محافظة تنومة والذي بدأ بعد عصر يوم الأربعاء وكما أكد الدفاع المدني إخلاء منزل واحد فقط وهو أقرب المنازل للحريق وتم إخلائه احترازيا وحتى الان لم تسجل أي أضرار في الارواح أو الممتلكات.

يقول علي زاهر الشهري من سكان ( روس شري ) أحد القرى القريبة من الحريق لايزال هناك دخان يتصاعد من الجبل في أماكن متفرقة هذا اليوم وهناك أماكن وعرة جدا يصعب الوصول لها ولكن فرق الدفاع المدني والجهات المشاركة تسيطر على انتشاره حول الأماكن المأهولة بالسكان . ويضيف خلوفة ظافر الشهري من سكان ( الوهدة ) : الحمد لله الأوضاع طيبة ولم تصل النيران لأي من القرى القريبة وهي ( ذا الحلاة ، المركبة ، الوهدة ) كما تواجدت فرق الدفاع المدنية وآليات البلدية قريب من المنازل ليلة البارح وفتحت طريق من شرق الجبل للوصول لمناطق تسهل عملية السيطرة على انتشار الحريق ، وهناك جبل بالقرب من غلامة من الجهة الشرقية يسمى ( جبل لنبش ) تضرر بالحريق أيضاً ولكنه بعيد عن السكان ولا يوجد به أي منزل وهو شديد الوعورة كذلك ويبدو من بعيد أن النيران فيه بسيطة ولم تنتشر بشكل خطير .

وقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي عدد من المبادرات الانسانية مثل الاستعداد لاستضافة المتضررين من قبل أهالي تنومة وبعض أصحاب الوحدات السكنية وهناك من تكفل بأجرة صهاريج الماء التي شاركت في إخماد الحريق وىخر تكفل بمبالغ مالية لأي منزل تضرر جراء الحريق والكثير من المبادرات التي جعلت الجميع في صف واحد متضامنين مع أحداث هذه الحرائق ، كما تصدر الترند وسم #حريق_تنومة وأوسمة أخرى والتي ضجت بالتكبير والدعاء لتنومة وأهلها وصور قديمة للموقع الذي شبت فيه النيران وصور آخرى لمباني في جدة تضامنت مع احداث الحريق في تنومة .