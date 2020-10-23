إبراهيم العمر مديرا للخطوط الجوية

أصدر مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية برئاسة المهندس صالح الجاسر وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ، قرارا بتعيين المهندس إبراهيم العمر مديرا عاما للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية اعتبارا من تاريخ 24 / 10 / 2020 م ربيع أول 1442. وسبق للعمر وهو خريج جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وبرنامج تطوير القادة بجامعة هارفارد أن تقلد العديد من المناصب القيادية في العديد من الشركات والهيئات كان آخرها محافظ الهيئة العامة للاستثمار الفها الدولة السعودية



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