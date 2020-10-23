عودة فتاة الشوقية إلى أهلها

تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة من العثور على فتاة الشوقية التي غابت عن المنزل إثر ذهابها للبقالة المجاورة لمنزلها ظهر يوم الخميس ليتم الإبلاغ عنها من قبل ذويها في قسم شرطة الكعكية بالعاصمة المقدسة والتي قامت بفتح تحقيق موسع حول اختفائها.

وأوضح خال الفتاة يزيد لـ" دوت الخليج " بأنهم تلقوا اتصالا من الجهات الأمنية يطمئنهم بالعثور على ابنتهم خلال فجر اليوم الجمعة وأن حالتها الصحية جيدة.

وكانت " دوت الخليج " قد نشرت تفاصيل حول اختفائها من منزلها بعد ذهابها للبقالة التي تبعد عن المنزل 100م ، وأن ابنتهم خرجت بإذن من والدتها وطلبت منها مبلغ 100 ريال لشراء بعض الأغراض لها ولشقيقتها الصغرى التي رفضت الذهاب معها، وتركت هاتفها الخاص في المنزل على أن تعود مرة أخرى، إلا أنها خرجت ولم تعد.

وأن الفتاة لا تعاني من أي مشاكل نفسية أو أعراض سابقة وهي تدرس في الصف الثاني ثانوي ومتميزة دراسياً ودائماً ما تكون من المتفوقات، ولا تخرج من المنزل إلا بإذن مسبق وكان خروجه أمر طبيعي ومعتاد في أن تشتري بعض الأغراض إلا أن هذه المرة خرجت ولم تعد حتى هذه اللحظة، منوها بأنه لا توجد أي خلافات سابقة للفتاة تستدعي خروجها لمكان آخر غير معروف.