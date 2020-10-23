رفع 10 آلاف طن من الأنقاض خلال شهر في الجوف

وتشمل مهام تحسين المشهد الحضري إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والعشوائية والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، إضافة إلى أعمال النظافة ورفع المخلفات والأنقاض، كما تتضمن الأعمال سحب السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والميادين ، وإصلاح الحفر في الطرقات، إلى جانب صيانة الأرصفة المتهالكة.
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