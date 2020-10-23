رفع 10 آلاف طن من الأنقاض خلال شهر في الجوف

رفعت الفرق الميدانية لأمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال شهر 10230 طناً من الأنقاض ومخلفات البناء من الشوارع والأحياء والأراضي الفضاء، وذلك ضمن حملات الأمانة المستمرة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري من خلال جولات ميدانية للفرق المختصة.

وتشمل مهام تحسين المشهد الحضري إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والعشوائية والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، إضافة إلى أعمال النظافة ورفع المخلفات والأنقاض، كما تتضمن الأعمال سحب السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والميادين ، وإصلاح الحفر في الطرقات، إلى جانب صيانة الأرصفة المتهالكة.