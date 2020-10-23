تشارك منذ الساعة السابعة صباح اليوم الجمعة طائرة الرش التابعة لأرامكو في اخماد حريق تنومة ومساندة قوات الدفاع المدني ميدانيا محلقة من مطار أبها في رحلات متتابعة للتزود بالوقود هذا بالاضافة الى الدعم اللوجستي والفرق المساندة من ارامكو في منطقة عسير وكذلك القادمة من جازان ونجران والتي تواجدت في موقع الحريق منذ البارحة . وعلمت دوت الخليج أن الفرق المساندة من ارامكو هناك اكثر من 25 فرد و 2 اليات اطفاء بالاضافة الى المعدات المساندة من كشافات ووقود وغيرها وطائرة الرش , كما ان هناك اليات اخرى لتمهيد وشق الطرق كدعم لوجستي كالبلدوزرات من جدة في حال الحاجة جاهزة لتقديم الدعم .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أرامكو تشارك في إخماد حريق تنومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.