السعودية اليوم / فريق الجامعة الإسلامية يحصد المركز الثالث في "تحدي نيوم" للذكاء الاصطناعي



المدينة المنورة 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واس

حصد فريق الجامعة الإسلامية المركز الثالث في "تحدي نيوم" للذكاء الاصطناعي، وهو إحدى مبادرات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي خُصصت لطلبة الجامعات

يشار إلى أن التحدي يرمي إلى تعزيز المجالات الابتكارية والإبداعية، والتوعية في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى بناء واستقطاب القدرات والمواهب الوطنية، سعيًا في إيجاد حلول ابتكارية تسهم في التغلب على عدد من التحديات في نيوم، حيث حظي التحدي بمشاركة ما يزيد عن 400 طالب وطالبة من 39 جامعة حول المملكة.

وفي سياق متصل هنأ سمو رئيس الجامعة الإسلامية الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان الفريق الفائز باسمه وباسم جميع منسوبي الجامعة ، وقال سموه : نحن جميعا في الجامعة نفخر بكم وبإنجازكم ، كما شكر سموه كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات عميدا ووكلاء وأعضاء هيئة تدريس وإداريين وطلاب .

وأضاف سموه: إن أهمية هذا الإنجاز تأتي من كونه خطوة إستراتيجية فاعلة تصب في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، وذلك من خلال اكتشاف الابتكارات والمهارات الوطنية ، وخلق الفرص الاستثمارية المحلية وإيجاد البدائل الخلاقة التي تسهم في جودة الحياة .

// انتهى //

16:38ت م

0080



المدينة المنورة 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسحصد فريق الجامعة الإسلامية المركز الثالث في "تحدي نيوم" للذكاء الاصطناعي، وهو إحدى مبادرات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي خُصصت لطلبة الجامعات السعودية ، وذلك عن مسار النقل بمشروع أتمتة نظام النقل العام (البنية التحتية) .يشار إلى أن التحدي يرمي إلى تعزيز المجالات الابتكارية والإبداعية، والتوعية في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى بناء واستقطاب القدرات والمواهب الوطنية، سعيًا في إيجاد حلول ابتكارية تسهم في التغلب على عدد من التحديات في نيوم، حيث حظي التحدي بمشاركة ما يزيد عن 400 طالب وطالبة من 39 جامعة حول المملكة.وفي سياق متصل هنأ سمو رئيس الجامعة الإسلامية الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان الفريق الفائز باسمه وباسم جميع منسوبي الجامعة ، وقال سموه : نحن جميعا في الجامعة نفخر بكم وبإنجازكم ، كما شكر سموه كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات عميدا ووكلاء وأعضاء هيئة تدريس وإداريين وطلاب .وأضاف سموه: إن أهمية هذا الإنجاز تأتي من كونه خطوة إستراتيجية فاعلة تصب في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، وذلك من خلال اكتشاف الابتكارات والمهارات الوطنية ، وخلق الفرص الاستثمارية المحلية وإيجاد البدائل الخلاقة التي تسهم في جودة الحياة .// انتهى //16:38ت م0080

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فريق الجامعة الإسلامية يحصد المركز الثالث في "تحدي نيوم" للذكاء الاصطناعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.