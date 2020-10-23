

‎الباحة 04 ربيع الأول 1442هـ الموافق 21 أكتوبر 2020م واس

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة برنامج كلمات توجيهية (عن بُعد) لمنسوبي الفرع والهيئات بالمنطقة، وذلك لرفع مستوى الوعي العام والتأصيل العلمي لدى منسوبي الرئاسة العامة .

وتناولت الكلمات مواضيع عدةٍ في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصفات التي يجب أن يتحلى بها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر .

وقد انطلقت سلسلة اللقاءات بكلمة توجيهية للمدير العام للفرع منصور بن علي شراحيلي بعنوان “فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، بيّن فيها حدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما بين فيها حكم الشعيرة والنصوص الشرعية الواردة في ذلك، وحذر من إشاعة المنكرات وإظهارها.

وأكد أن من المعروف الواجب الأمر به السمع والطاعة لولي الأمر وإظهار ذلك بين أفراد المجتمع ، وشدد خلال ذلك على التزام الأنظمة والتعليمات المنظّمة لعمل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وتأتي هذه الكلمات واللقاءات ضمن خطة عمل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة التوجيهية.

//انتهى//

16:32ت م

0079





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرع هيئة الأمر بالباحة ينفذ لقاءات توجيهية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمنسوبيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.