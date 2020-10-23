السعودية اليوم / العراق تسجل 3785 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واس

سجلت العراق 3785 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي انها سجلت 48 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة إلى 10513, فيما تم تسجيل 3362 حالة شفاء جديدة, مما رفع اجمالي حالات الشفاء إلى 375188 حالة.

// انتهى //

16:26ت م

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بغداد 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسسجلت العراق 3785 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع اجمالي عدد الاصابات إلى 445949 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي انها سجلت 48 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة إلى 10513, فيما تم تسجيل 3362 حالة شفاء جديدة, مما رفع اجمالي حالات الشفاء إلى 375188 حالة.// انتهى //16:26ت م0077

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