السعودية اليوم/ أمانة الجوف ترفع 10 آلاف طن من الأنقاض والمخلفات خلال شهر



سكاكا06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واس

رفعت الفرق الميدانية لأمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال شهر 10230 طناً من الأنقاض ومخلفات البناء من الشوارع والأحياء والأراضي الفضاء، وذلك ضمن حملات الأمانة المستمرة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري من خلال جولات ميدانية للفرق المختصة.

وتشمل مهام تحسين المشهد الحضري إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والعشوائية والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، إضافة إلى أعمال النظافة ورفع المخلفات والأنقاض، كما تتضمن الأعمال سحب السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والميادين ، وإصلاح الحفر في الطرقات، إلى جانب صيانة الأرصفة المتهالكة.

ودعت الأمانة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أية ملاحظات أو شكاوى من خلال الاتصال على رقم البلاغات الموحد 940.

//انتهى//

15:50ت م

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