السعودية اليوم / فلسطين تسجل 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واس

سجلت فلسطين 4 وفيات، و513 إصابة جديدة بفيروس "

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، إن نسبة التعافي بلغت 88.1 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1 %، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

// انتهى //

15:35ت م

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رام الله 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسسجلت فلسطين 4 وفيات، و513 إصابة جديدة بفيروس " كورونا "، و609 حالات تعافي في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، إن نسبة التعافي بلغت 88.1 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1 %، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.// انتهى //15:35ت م0067

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