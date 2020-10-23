السعودية اليوم / محافظ أبوعريش يدشن برنامج التحول الرقمي بلجنة تنمية أبوعريش



أبوعريش 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واس

دشن محافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني بمقر المحافظة أمس ، برنامج التحول الرقمي للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش ، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي .

واستمع المحافظ إلى شرح من رئيس اللجنة عبده بن حسن راجحي عن برنامج التحول الرقمي ، ضمن مشروع أتمتة اللجنة لتحويلها للجنة ذكية ، لتطوير خِدْماتها الإلكترونية ووضع الحلول التقنية لخدمة المستفيدين مع مراعاة الضوابط الأساسية للأمن السيبراني ، وإنشاء تطبيقات على الأجهزة الذكية ومنصات إلكترونية لتنفيذ الفعاليات بكل يسر وسهولة .

وبين راجحي أن البرنامج يتضمن إطلاق ثلاث منصات إلكترونية تشمل منصة وأكاديمية "وفاق" للبرامج الأسرية لتوعية الأزواج المبتدئين ، ومنصة "تنمية" لتنفيذ الفعاليات والبرامج التدريبية عبر تطبيقات الجوال ، ومتجر سواعد للأسر المنتجة ، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 300,000 ريال بدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومؤسسة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز .

وأثنى محافظ أبوعريش على الدور التنموي الكبير الذي تقوم به لجنة التنمية الاجتماعية في تنمية المجتمع المحلي ، مؤكدًا أن التحول الرقمي أحد الوسائل المساعدة لتحقيق نجاح أكبر يواكب رؤية الوطن ويعزز دور اللجنة بين أفراد المجتمع .

من جانبه أشاد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان بدور اللجنة التنموي ، وبخاصة عبر برنامج التحول الرقمي الذي يتيح فرصة أوسع لتقديم الخِدْمات الاجتماعية والتنموية والتوعوية عبر المنصات الإلكترونية المطلقة من قبل لجنة تنمية أبوعريش .

// انتهى //

15:31ت م

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