شكرا لقرائتكم خبر عن 3785 إصابة جديدة بكورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

سجلت العراق 3785 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع اجمالي عدد الاصابات إلى 445949 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي انها سجلت 48 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة إلى 10513, فيما تم تسجيل 3362 حالة شفاء جديدة, مما رفع اجمالي حالات الشفاء إلى 375188 حالة.

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