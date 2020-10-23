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2020-10-23 الملكية الفكرية: تعويض شخص بـ 100 ألف ريال عن نشر صورته بوسائل التواصل تغريم الشركة 24 ألف ريال متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements عاقبت هيئة الملكية الفكرية شركة قامت بنشر صورة فرد في وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن كتابي أو موافقة منه، بمبلغ 124 ألف ريال منها 100 ألف على سبيل التعويض والباقي غرامة مالية. وأكدت الهيئة ضرورة الحصول على إذن كتابي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق لتجنب العقوبة واحترام حقوق الملكية الفكرية.

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