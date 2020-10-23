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مشاهد من اصطفاف المصلين في المسجد الحرام بأول صلاة جمعة
بعد السماح باستئناف الصلاة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أدى المصلون اليوم صلاة الجمعة لأول مرة بعد السماح باستئناف الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي مع تطبيق الاحترازات الصحية.
وكانت وزارة الحج أعلنت بداية المرحلة الثانية من العمرة بنسبة 75 % من الطاقة الاستيعابية مع السماح بالصلاة في الحرمين وزيارة الروضة النبوية الشريفة.
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