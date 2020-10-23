شكرا لقرائتكم مشاهد من اصطفاف المصلين في المسجد الحرام بأول صلاة جمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-10-23 مشاهد من اصطفاف المصلين في المسجد الحرام بأول صلاة جمعة بعد السماح باستئناف الصلاة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية متابعات الخليج 365 - الرياض أدى المصلون اليوم صلاة الجمعة لأول مرة بعد السماح باستئناف الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي مع تطبيق الاحترازات الصحية. Advertisements وكانت وزارة الحج أعلنت بداية المرحلة الثانية من العمرة بنسبة 75 % من الطاقة الاستيعابية مع السماح بالصلاة في الحرمين وزيارة الروضة النبوية الشريفة.

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