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وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس اتفاقية مشتركة لتنفيذ مشروع توفير الحقيبة المدرسية لأطفال السودان، حيث وقّع الاتفاقية، افتراضيًا، مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج، المهندس أحمد بن علي البيز، بمقر المركز في الرياض.
وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الدعم التعليمي وإلحاق أطفال الأسر الفقيرة والمتضررة بالمدارس في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر ، والإسهام في تحفيزهم لمواصلة التعلم، ويستفيد منها 1,500 طفل.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في دعم الأشقاء بالسودان لضمان استمرار العملية التعليمية للأطفال والحد من الأسباب المؤدية إلى التسرب من المدارس.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442 03:54 PM
لاستمرار العملية التعليمية.. والحدّ من الأسباب المؤدية للتسرب من المدارس
وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس اتفاقية مشتركة لتنفيذ مشروع توفير الحقيبة المدرسية لأطفال السودان، حيث وقّع الاتفاقية، افتراضيًا، مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج، المهندس أحمد بن علي البيز، بمقر المركز في الرياض.
وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الدعم التعليمي وإلحاق أطفال الأسر الفقيرة والمتضررة بالمدارس في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر ، والإسهام في تحفيزهم لمواصلة التعلم، ويستفيد منها 1,500 طفل.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في دعم الأشقاء بالسودان لضمان استمرار العملية التعليمية للأطفال والحد من الأسباب المؤدية إلى التسرب من المدارس.
، "إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية لتوفير الحقيبة المدرسية لأطفال السودان ،
المصدر : الخليج 365
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