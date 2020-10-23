محمد بن مسعود - الدمام - استعرض "المنجز" و"الجاري" في اجتماع أجراه مع المسؤولين خلال الزيارة تَفَقّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، سير العمل في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير. وعقد الوزير اجتماعًا خلال الزيارة بمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير ومساعديه وعدد من مديري الإدارات، استعرض خلاله المشاريع المنجزة والمشاريع الجاري تنفيذها بصحة عسير. وأكد "الربيعة" أهمية إنجاز جميع المشاريع وفق المعايير المعتمدة؛ وذلك من شأنه الإسهام في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمنطقة. وزير الصحة توفيق الربيعة وزير الصحة توفيق الربيعة 23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442 03:51 PM Advertisements استعرض "المنجز" و"الجاري" في اجتماع أجراه مع المسؤولين خلال الزيارة شاهد.. "الربيعة" يتفقد سير العمل بـ"صحة عسير" ويشدد لإنجاز المشاريع شاهد.. "الربيعة" يتفقد سير العمل بـ"صحة عسير" ويشدد لإنجاز المشاريع تَفَقّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، سير العمل في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير. وعقد الوزير اجتماعًا خلال الزيارة بمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير ومساعديه وعدد من مديري الإدارات، استعرض خلاله المشاريع المنجزة والمشاريع الجاري تنفيذها بصحة عسير. وأكد "الربيعة" أهمية إنجاز جميع المشاريع وفق المعايير المعتمدة؛ وذلك من شأنه الإسهام في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمنطقة. الكلمات المفتاحية ، شاهد.. "الربيعة" يتفقد سير العمل بـ"صحة عسير" ويشدد لإنجاز المشاريع ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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