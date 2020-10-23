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صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على أربعة مواطِنين،ـ تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم.
وقال "الكريديس": تمثلت الجرائم بالسطو على المتاجر والاعتداء على العاملين بها وسلب مبالغ مالية تحت التهديد بالأسلحة النارية والبيضاء ونشل الحقائب النسائية باستخدام الدراجات النارية.
وأضاف: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب عدة جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.
وتابع بالقول: تم توقيفهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.شرطة الرياض الجهات الأمنية الرياض
23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442 03:49 PM
الموقوفون متهمون بنشل الحقائب النسائية باستخدام الدراجات النارية
صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على أربعة مواطِنين،ـ تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم.
وقال "الكريديس": تمثلت الجرائم بالسطو على المتاجر والاعتداء على العاملين بها وسلب مبالغ مالية تحت التهديد بالأسلحة النارية والبيضاء ونشل الحقائب النسائية باستخدام الدراجات النارية.
وأضاف: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب عدة جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.
وتابع بالقول: تم توقيفهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.
، شرطة الرياض تطيح بـ 4 أشخاص سطوا على المتاجر تحت تهديد السلاح ،
المصدر : الخليج 365
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