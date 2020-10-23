محمد بن مسعود - الدمام - معلومات عن مخططات لشن هجمات إرهابية واختطاف مواطنين أمريكيين أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تركيا، اليوم الجمعة، عن تعليق خدمات التأشيرات بشكل مؤقت، وأكدت أنها حصلت على معلومات عن مخططات لشن هجمات إرهابية واختطاف مواطنين أمريكيين في البلاد. 23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442 03:49 PM معلومات عن مخططات لشن هجمات إرهابية واختطاف مواطنين أمريكيين Advertisements سفارة الولايات المتحدة في تركيا تعلن: تعليق خدمات التأشيرات سفارة الولايات المتحدة في تركيا تعلن: تعليق خدمات التأشيرات أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تركيا، اليوم الجمعة، عن تعليق خدمات التأشيرات بشكل مؤقت، وأكدت أنها حصلت على معلومات عن مخططات لشن هجمات إرهابية واختطاف مواطنين أمريكيين في البلاد. الكلمات المفتاحية ، سفارة الولايات المتحدة في تركيا تعلن: تعليق خدمات التأشيرات ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفارة الولايات المتحدة في تركيا تعلن: تعليق خدمات التأشيرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.