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أظهرت صور من داخل المسجد الحرام اصطفاف المصلين، وهم يؤدون اليوم، صلاة الجمعة الأولى، بعد السماح بالصلاة في الحرم المكي الشريف.
ونشرت وزارة الحج والعمرة صوراً لاصطفاف المسلمين في أول صلاة جمعة، بعد بدء السماح بالصلاة في الحرم المكي مع تطبيق الاحترازات الصحية.
وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ قد أكملت استعداداتها ليوم الجمعة بآلية عمل مكثفة، لاستقبال المصلين القادمين إلى الحرم المكي بحزمة من الإجراءات الوقائية؛ للحفاظ على سلامتهم منذ دخولهم المسجد الحرام.
المسجد الحرام مكة المكرمة
23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442 03:32 PM
وسط منظومة احترازات متكاملة تطبقها رئاسة الحرمين الشريفينشاهد.. اصطفاف المصلين لأداء أول جمعة في الحرم بعد السماح
أظهرت صور من داخل المسجد الحرام اصطفاف المصلين، وهم يؤدون اليوم، صلاة الجمعة الأولى، بعد السماح بالصلاة في الحرم المكي الشريف.
ونشرت وزارة الحج والعمرة صوراً لاصطفاف المسلمين في أول صلاة جمعة، بعد بدء السماح بالصلاة في الحرم المكي مع تطبيق الاحترازات الصحية.
وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ قد أكملت استعداداتها ليوم الجمعة بآلية عمل مكثفة، لاستقبال المصلين القادمين إلى الحرم المكي بحزمة من الإجراءات الوقائية؛ للحفاظ على سلامتهم منذ دخولهم المسجد الحرام.
، شاهد.. اصطفاف المصلين لأداء أول جمعة في الحرم بعد السماح ،
المصدر : الخليج 365
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