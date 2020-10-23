شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الدفاع المدني : السيطرة على حريق تنومة من الجهتين الجنوبية والغربية والان نبدء بالتفاصيل

أكّد المتحدث الرسمي بإسم الدفاع المدني بعسير السيطرة على حريق تنومة من الجهتين الجنوبية والغربية مع وجود بؤر حريق متفرقة في الجهة الشرقية ومازالت الجهود مستمرة لإخمادها .

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