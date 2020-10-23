شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام الدفاع المدني يطمئن على المصابين المشاركين في إخماد «حريق تنومة» والان نبدء بالتفاصيل

زار المدير العام للدفاع المدني، الفريق سليمان العمرو، المصابين المنومين بمستشفى النماص من المشاركين في عمليات إخماد حريق جبل غلامة في محافظة تنومة.

حيث اطمأن على صحة العريف خالد الشهري والعريف سلمان العمري، نتيجة تعرضهما لإصابة أثناء عمليات إخماد الحريق.

وكانت فرق الدفاع المدني بمحافظة تنومة، قد باشرت مساء الأربعاء الماضي، حريقاً كبيراً اندلع في منطقة وعرة بجبل غلامة الواقع بين محافظتي تنومة والنماص شرقي منطقة عسير.