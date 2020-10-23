شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات أرامكو تساعد في محاصرة حريق تنومة والان نبدء بالتفاصيل

شاركت طائرات الإطفاء التابعة لشركة أرامكو في إخماد حريق جبل غلامة بمحافظة تنومة بمنطقة عسير.حيث رشت الطائرات اليوم الجمعة المنطقة المتبقية من حريق تنومة التي كان من الصعب الوصول إليها ومساحتها تقدر بـ 20% بالتنسيق المُحكم مع القيادة الميدانية للدفاع المدني وغرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير والجهات المشاركة. وساندت أرامكو الفرق الميدانية بفرقة إسناد وسيارات إطفاء ومعدات إنقاذ.

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