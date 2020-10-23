فيديو.. شاهد كيف أحرجت ميلانيا ترامب الرئيس الأمريكي في 41 ثانية 

2020-10-23

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

لم يستطع المشاهدون إلا أن يلاحظوا لحظة محرجة للغاية في نهاية المناظرة الرئاسية الثالثة والأخيرة عندما سحبت السيدة الأولى ميلانيا ترامب يدها بشدة من قبضة زوجها الرئيس الحالي دونالد ترامب أثناء مغادرتهما المسرح.

والتقط مقطع فيديو لم تتجاوز مدته دقيقة هذه الحركة، وقد أثار ردود فعل واسعة النطاق بين مستخدمي تويتر الذين اعتبروا رد فعل ميلانيا دليلًا إضافيًا على توتر العلاقة مع ترامب وهو الأمر الذي تردد صداه كثيرًا في الفترة الأخيرة.

وتُظهر اللقطات الفرق الشديد بين تعامل كل من ميلانيا وجيل بايدن أثناء انضمامهما إلى أزواجهما على خشبة المسرح في ناشفيل بولاية تنيسي في نهاية المناظرة الرئاسية الأخيرة قبل الانتخابات في 3 نوفمبر.

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وفي حين حيت جيل بايدن زوجها جو بعناق دافئ، وقفت ميلانيا بجوار ترامب في حالة جمود قبل أن يمسك يدها في النهاية لالتقاط الصور أمام الكاميرات، وفور انتهار اللقطة، نزعت ميلانيا يدها من قبضة زوجها بشدة وابتعدت عنه.

ومزح أحد مستخدمي تويتر قائلًا: أتساءل ما إذا كان على الرئيس أن يخضع للاستشارات الزوجية، بينما قال آخر: يبدو أن العلاقة بينهما متأزمة.

تعافي ميلانيا ترامب من فيروس كورونا

ويُذكر أن السيدة ميلانيا ترامب كانت قد تعافت من إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث ظهرت في المناظرة مرتدية كمامة وجه سوداء تتناسب مع فستانها، وكانت قد أوضحت في وقت سابق أنها اختارت تناول الفيتامينات والغذاء الصحي أثناء معاناتها مع كوفيد-19.





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