الارشيف / اخبار السعوديه

السيطرة على حريق تنومة من الجنوب والغرب

0 نشر
Almowaten.net 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم السيطرة على حريق تنومة من الجنوب والغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-10-23

السيطرة على حريق تنومة من الجنوب والغرب

وجود بؤر حريق متفرقة في الشرق

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد متحدث الدفاع المدني في منطقة عسير السيطرة على حريق تنومة من الجهتين الجنوبية والغربية مع وجود بؤر حريق متفرقة في الجهة الشرقية ومازالت الجهود مستمرة لإخمادها.

وكانت أمانة عسير جندت آلياتها ومعداتها لمساندة فرق الدفاع المدني فيما شاركت طائرات الرش التابعة لشركة أرامكو في جهود إخماد حريق تنومة كما ساندت الفرق الميدانية بمعدات وسيارات إطفاء.

حريق تنومة

وأعلن الدفاع المدني يوم أمس أنه تم محاصرة الحريق وتطويقه لمنع وصوله إلى المناطق السكنية المجاورة، فيما أعلنت إمارة عسير أمس أن نسبة إخماد حريق تنومة بلغت 70% من المساحة المعروفة حدودها حاليًا.

Advertisements

حريق تنومة

وأكدت الإمارة في تغريدات لها عبر تويتر، أن عملية الإخماد مستمرة في الأجزاء المتبقية رغم صعوبة التضاريس، وتحسبًا لنشاط الرياح تواصل غرفة العمليات المشتركة بالإمارة والفرق الميدانية أعمالها في متابعة الإخماد وإدارة الأزمة بكافة توقعاتها.

يذكر أنه بناءً على توجيه وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وصل مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو أمس لدعم أعمال غرفة العمليات المشتركة بإمارة ‎عسير والفرق الميدانية في إدارة أزمة حريق تنومة.

وكان الدفاع المدني أعلن الخميس أن فرق الإطفاء نجحت في محاصرة حريق تنومة لمنع وصوله للمناطق السكنية دون إصابات بشرية.

حريق تنومة


شارك الخبر




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيطرة على حريق تنومة من الجنوب والغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا