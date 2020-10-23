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2020-10-23 إصابة اثنين من رجال الدفاع المدني في حريق جبل غلامة متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements اطمأن مدير عام الدفاع المدني على صحة العريف خالد جابر الشهري والعريف سلمان صالح العمري، نتيجة تعرضهما لإصابة أثناء عمليات إخماد حريق جبل غلامة.

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